Calciomercato Milan – Occhio al Chelsea: obiettivo Bennacer

Milan, Chelsea interessato a Bennacer

Secondo Sportitalia il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro a gennaio per convincere il Milan a cedere Ismael Bennacer. Un'offerta che potrebbe anche essere presa in considerazione dalla dirigenza rossonera, specialmente se non si dovesse arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista. Staremo a vedere, ma sicuramente Bennacer è un calciatore che potrebbe interessare a molti club importanti in Europa. Milan, un Giroud da record. Pioli lo attende a braccia aperte