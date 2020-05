Albertini: “Milan? Ecco la ricetta giusta per ripartire”

MILAN NEWS – Demetrio Albertini ha parlato in diretta Instagram con l’influencer Frank Gallucci. Ecco alle sue dichiarazioni sul Milan attuale: “C’è tanta confusione e bisogna fare chiarezza. Ci vuole un progetto sportivo reale e importante, per poter valorizzare quello che è il Milan e per guadagnare anche di più. Io più del cuore penso al senso di appartenenza, ovvero quel valore che ti porta aldilà dell’ostacolo nel momento di difficoltà. Ho avuto la fortuna di avere tanti compagni che arrivavano dal settore giovanile del Milan, quindi il senso di appartenenza era spontaneo”. Attenzione Milan: su Jovic c’è un club di Premier League, continua a leggere >>>

