Albertini: “Milan, Donnarumma insostituibile. Ma Maignan è ottimo”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle ambizioni dei rossoneri di Stefano Pioli in questa stagione 2021-2022

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Parlando delle ambizioni del Diavolo in questa stagione, Albertini ha detto: "Se parliamo di potenzialità, rispetto all'agosto scorso il Milan è allo stesso punto: si sapeva che avrebbe dovuto lottare per qualificarsi alla Champions League e si sa che dovrà lottare nella prossima stagione. Ma se pensiamo al finale di campionato ed allo straordinario lavoro di Stefano Pioli si può ben sperare".