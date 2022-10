Albertini: “Mi stupirei se il Milan non passasse il turno. Può qualificarsi”

Demetrio Albertini , ex centrocampista rossonero, ha parlato della possibile qualificazione agi Ottavi di Champions League per il Milan . I rossoneri, a suo avviso, possono e devono qualificarsi: per questo motivo devono ripartire immediatamente da una vittoria a Zagabria contro la Dinamo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Si aspetta di vedere il Milan agli ottavi? "Mi stupirei se non passassero il turno. Il Milan può e deve qualificarsi, mi aspetto che riparta da una vittoria a Zagabria. Anche se non è partito per vincere la Champions, ha bisogno di allenarsi a giocare partite in cui non si può sbagliare. E quelle partite esistono solo in Champions: in questo senso è un torneo completamente diverso dal campionato".