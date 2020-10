Albertini: “Milan, bisogna conquistarsi la Champions senza paura”

Albertini parla del Milan di oggi e di quello passato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Albertini sul Milan di oggi e sugli obiettivi che potrà raggiungere in questa stagione. “Tutti gli obiettivi vanno conquistati sul campo. Bisogna essere onesti: ci sono squadre più attrezzate del Milan davanti e con tanta concorrenza. Bisogna conquistarsi la Champions League senza paura, affrontando momenti di difficoltà ma senza abbattersi. Oggi è un dovere entrare in Champions League per il Milan”. Albertini, poi, ha anche parlato della percezione che il Milan non sia più un punto di arrivo ma un punto di partenza per alcuni giocatori. “Alcuni giocatori arrivati al Milan si sentivano appagati nel momento in cui erano arrivati a Milanello mentre quello era il momento in cui iniziava l’opportunità per diventare un grande giocatore – ha detto Albertini -. Chi si accontentava o si è appagato ha perso un’occasione mentre chi è riuscito a migliorarsi, ha lasciato un buon ricordo ai tifosi. Quello che porta un senso di appartenenza allo spogliatoio è l’esperienza e la tradizione e aiuta a a creare uno spirito di squadra”. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>