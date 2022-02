Albertini: “Se Kessié ha scelto un altro progetto potrebbe dirlo”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha detto la sua su Franck Kessié, il cui contratto con il club scadrà il prossimo 30 giugno

Daniele Triolo

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE) di Franck Kessié, giocatore rossonero, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno. E che, a quanto pare, non sarà rinnovato.

Albertini, sottolineando come, al momento, Kessié resti un giocatore importante per la squadra di Stefano Pioli, commentando i 'rumors' sul prossimo addio dell'ivoriano ai colori rossoneri ha detto. "Giudicare è inutile: penso però che la chiarezza sia il concetto da tenere a mente in questo tipo di situazioni".

Anche perché, poi, i tifosi allo stadio esprimono il loro malcontento. Kessié, domenica pomeriggio, durante Milan-Sampdoria, è stato contestato dalla tifoseria organizzata rossonera. Prolungare la comunicazione spazientisce chi osserva, ma è interessato ai fatti - ha detto Albertini -. Sarebbe più semplice dire 'non rimango perché ...'. Se ha deciso di scegliere un altro progetto, Kessié potrebbe dirlo. Palleggiarsi le responsabilità non serve".

"Ognuno è libero di fare le scelte che vuole in carriera, ma comunicarle ufficialmente sarebbe più rispettoso - ha chiosato l'ex Metronomo del centrocampo del Diavolo -. Senza dubbio i dirigenti devono avere il tempo di muoversi per trovare una soluzione adeguata. Per questo dico che prolungare i tempi e non annunciare la decisione, qualsiasi essa sia, è dannoso per tutti. Per lo stesso Kessié, non soltanto per il Milan". Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>

