Albertini: “Derby, che delusione. Mi preoccupa la mancanza di sentimento”

Raggiunto da 'Sportmediaset' a Piazza del Duomo a Milano, Demetrio Albertini ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby perso ieri dal Milan contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista rossonero: "Molta delusione, anche per come è avvenuto, ha giocato poco. Cosa deve fare Pioli? Non lo so, lasciamo a loro visto che sono tutti i giorni a lavorare. Devo dire che ieri la cosa che mi ha fatto più preoccupare è stata la mancanza di sentimento in una partita che poteva determinare la stagione. Modulo? Non voglio entrare in quelle cose lì perché bisogna rispettare il lavoro di tutti, l'impegno dei giocatori. Vedo una situazione che un po' mi fa preoccupare". Pioli punta sulla difesa a tre: ma è davvero la soluzione?