Albertini: “Coppa Italia? Il Bologna fa paura per l’entusiasmo. Il Milan…”

Su che avversario sarà il Bologna in finale di Coppa Italia: «Tosto. La società rossoblù merita tanti complimenti perché ha pianificato un percorso così bello: ha fatto benissimo la scorsa stagione e ancora meglio in questa. I risultati non sono frutto del caso, ma di un lavoro importante dei dirigenti. Come avversario il Bologna mi fa paura per l’entusiasmo con cui arriva in finale e per il desiderio che ha di regalare ai suoi tifosi un sogno. Per il Milan, anche se non la conquista da parecchio, la Coppa Italia è uno dei tanti trofei della sua storia. Per il Bologna un qualcosa di atteso da tanto tempo».