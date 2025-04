Albertini: “Coppa Italia? Bella, ma il Milan deve puntare a ben altro”

Sulla mancata qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League: «Premesso che ci sono società che non vincono una coppa da tempo, il Milan da tre anni non lotta per lo scudetto e negli ultimi due non è mai arrivato agli ottavi di Champions. Battere il Bologna il 14 maggio sarebbe bellissimo, ma un club così non può giocare ‘solo’ per la Coppa Italia: se indossi questa maglia devi puntare al tricolore e partecipare sempre alla Champions. Non qualificarti all’Europa League grazie alla coppa nazionale».