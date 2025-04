Albertini: “Conceicao? Le valutazione sono collegate anche al progetto…”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato del Milan in vista del finale di stagione dei rossoneri. Dalla Coppa Italia alla mancata qualificazione alla Champions League , passando da Leao e Theo Hernandez e concludendo con la panchina del Diavolo. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni di Albertini . Clicca qui per l'intervista completa!

Sulla possibile conferma di Conceição in caso di vittoria della Coppa Italia: «Dare un giudizio sull’operato di un allenatore è difficile per un dirigente, figuratevi per chi osserva da fuori. Anche perché le valutazioni a volte vanno al di là dei risultati e sono collegate al progetto».