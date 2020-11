Albertini: “Berlusconi e Galliani hanno lasciato in eredità un’eccellenza”

Milan, Albertini ricorda l’epoca di Berlusconi e Galliani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha da poco pubblicato ‘Ti racconto i campioni del Milan‘, un libro pieno dei suoi ricordi con la maglia del Diavolo. Proprio per questo motivo Albertini ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex Metronomo del centrocampo del Milan cosa ha fatto diventare grande il Milan.

"La cultura del lavoro, ma anche l'organizzazione. Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani hanno lasciato in eredità un'eccellenza. Quel Milan non era solo talento e grandi tecnici (Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti, n.d.r.), era una società unica. Negli ultimi 35 anni il Milan ha segnato la storia del calcio mondiale. C'è un prima e un dopo Milan".