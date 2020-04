Albertini: “Al Milan c’è confusione: sempre difficile ripartire da zero”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini, classe 1971, ex centrocampista rossonero negli anni Ottanta, Novanta e Duemila, ha parlato così del momento del Milan ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘.

“C’è abbastanza confusione. E’ sempre difficile ripartire da zero tutti gli anni e non capire da dove ripartire. Il mercato è una delle componenti per poter arrivare alla vittoria, tutte le altre componenti vanno costruite”, le parole di Albertini.

"Sandro Tonali? A me piace tanto, anche per riuscire a ricostruire uno zoccolo duro italiano, per me il senso di appartenenza è un valore molto importante", ha concluso l'ex Metronomo del Diavolo.