Al Khelaifi: “La Superlega non esiste. Tuteliamo piccole e medie società”

Sulla SuperLega: "La SuperLega, semplicemente, non esiste. I miei colleghi ed io siamo sempre stati contro la SuperLega per tutelare le medie e piccole società. Non dimentico da dove veniamo nel 2011, e difendiamo l'idea che tutti possano sognare di giocare in Champions e che i club di media o piccola oggi possono diventare grandi club in futuro".