Agroppi: “Scudetto? Inter favorita. Non metto il Milan, perché …”

Aldo Agroppi , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'JuventusNews24' sulla possibile lotta Scudetto, citando anche il Milan . Ecco le sue parole in merito.

"I pronostici vengono fatti per essere smentiti. Vincere lo scudetto non è per nulla facile però le mie favorite sono Napoli, Inter e Juventus. Non metto il Milan nonostante abbia un ottimo organico perché credo che si debba ancora aspettare. A mio avviso la squadra più forte resta l’Inter anche se ha solo un’attaccante di valore massimo". LEGGI ANCHE: Milan, Jovic è un mistero: Fonseca ci sta dicendo tutta la verità?