Agresti: “Il Milan è peggiorato. Fonseca era equilibrato, mentre Conceicao sembra…”

“L’effetto Conceição è svanito, è valso solo per le rimonte. Io sono sorpreso da Conceição. Mi aspettavo un allenatore molto meno caratteriale e più tattico. Il Porto mi sembrava una squadra che arrivava al risultato tramite il gioco, mentre al Milan Conceição parla solo di aggressività, di cattiveria agonistica, facendo anche delle scenate a bordo campo. Credo che non sia questo quello di cui ha bisogno il Milan. Il Milan è peggiorato dal punto di vista dell’allenatore. Fonseca era equilibrato, Conceição sembra poco in sintonia con la storia del club. La Juventus sta cercando di proteggere le sue scelte, mentre il Milan si è affrettato a mandare via l’allenatore. Cardinale ha affidato il club a un uomo di finanza come Furlani e a un ex giocatore come Ibrahimovic: non ci si improvvisa dirigenti di grandi club. Ci vogliono dirigenti di riferimento. Non è che uno, perché è stato un campione, diventa automaticamente un grande dirigente. Ibrahimovic è diventato professore senza passare dalle elementari e credo che questo sia un problema. Colpa di chi lo ha messo lì”.