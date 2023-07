Agresti: “Costruire un nuovo stadio è impossibile, le società ne risentono”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul tema degli stadi in Italia: "Il problema non è del Sindaco di Milano, ma di tutto il Paese. Sappiamo la situazione a Roma, ora l’iter per le milanesi che è molto lungo. Sono poche le città con stadi nuovi, poche in cui sono stati ristrutturati in modo moderno".