Agostini: “Milan, stai attento: così rischi il quarto posto”

Roma-Milan, le parole di Massimo Agostini

Massimo Agostini, che in passato ha vestito le maglie di Roma e Milan, ha detto la sua sui rossoneri ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “La partita è importante per l’alta classifica per entrambe., il Milan deve stare attento a non farsi avvicinare da Juve e Roma sennò rischia addirittura di perdere il quarto posto. Affronta una squadra giallorossa che dopo la qualificazione in coppa è viva, carica. Vedendo le ultime due-tre settimane verrebbe da dire che la favorita è la Roma”.

Come giudica il calo del Milan?

“E’ un calo fisico, ha perso la brillantezza che aveva nel girone d’andata e anche a livello realizzativo prima creava e realizzava, ora invece fa più fatica. Dopo tanti mesi in testa però può capitare. Al tempo stesso attenzione a non prolungare troppo questo calo perché i punti pesano”

In effetti vari giocatori sono stati sotto tono nel Milan…

“Nel complesso è venuta meno la brillantezza, in mezzo al campo manca lo slancio di prima. Il centrocampo comandava la pressione alta, ora invece si fa pressare e saltare. I giocatori hanno speso tanto però avendo di fronte la Roma avranno certamente concentrazione e un piglio diverso. La Roma dal canto suo appare convinta del suo credo tattico. Non ha battuto nessuna big perché ancora non è completa da potersi giocare qualcosa di veramente importante, però rispetto ad altre nelle gare con le medio piccole solitamente non sbaglia. Credo asd ogni modo che la Roma stia facendo un campionato di altissimo livello”. Oggi mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa: le sue parole >>>