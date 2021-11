Agostini: “Milan o Napoli? L’esperienza di Spalletti è un’arma in più”

L'ex calciatore Massimo Agostini ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Napoli. Chi la favorita tra le due? Questa la risposta

L'ex calciatore Massimo Agostini ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Napoli. Chi la favorita tra le due? Questa la risposta ai microfoni di 'TMW Radio': "Milan e Napoli si equivalgono, ma l'esperienza di Spalletti in queste situazioni potrebbe dare qualcosa in più. A gennaio la Coppa d'Africa porterà via quattro giocatori al Napoli, quattro giocatori importanti per la sua ossatura. Il Milan perderà invece solo Kessié e Bennacer. Bisognerà vedere se il Milan sfrutterà questo vantaggio".