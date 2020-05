Agostini: “Milan, continuare con Ibrahimovic non è una soluzione adeguata”

MILAN NEWS – Massimo Agostini, classe 1964, ex attaccante del Milan nella stagione 1990-1991, quando fu autore di 4 gol in 25 partite tra Serie A, Coppa dei Campioni, Coppa Italia e Supercoppa Europea, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘ per parlare, tra le altre cose, anche del momento che vive il club rossonero.

Queste le dichiarazioni del 'Condor' Agostini, incentrate, in particolare, sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan anche per la prossima stagione: "Milan? Fino a qualche mese fa si parlava di una squadra con età media tra le più giovani in Europa, poi si è andati su Ibrahimovic, giocatore di livello altissimo ma che negli ultimi tre anni si divertiva. Continuare su un giocatore di 38 anni non mi sembra una soluzione adeguata".