Agnelli non arretra: “SuperLega, pronti al dialogo con UEFA e FIFA”

Andrea Agnelli, Presidente della Juventus e vicepresidente della SuperLega, disponibile a trattare con Nyon e Zurigo: le sue dichiarazioni

Andrea Agnelli , Presidente della Juventus e vicepresidente della SuperLega , ha rilasciato una lunghissima intervista sia al quotidiano 'Repubblica' sia al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola . Agnelli, nella fattispecie, ha dichiarato come la SuperLega sia intenzionata ad andare avanti ma, al contempo, di essere disposto a valutare eventuali proposte da UEFA e FIFA .

"Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio. Come? Aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio", le parole di Agnelli sulla SuperLega.

Sui campionati nazionali, il numero uno della Juventus ha detto: "C'è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali". Agnelli è entrato poi nei particolari: "Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d'Italia, di Spagna e d'Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche".