Riso: "Il rinnovo di Camarda con il Milan? Ci siederemo e ..." — Sullo scouting: “Investiamo molto nello scouting e nell’identificazione di giovani talenti, e costruiamo un percorso su misura per ognuno di loro. Quindi, il nostro obiettivo è aumentare costantemente il loro valore di mercato, così come il loro stipendio, stagione dopo stagione. Seguiamo Francesco Camarda dal 2021 e gran parte del merito è della nostra consigliere strategica Marianna Mecacci. Era seguito dalle più importanti agenzie di giocatori italiane, ma noi lo abbiamo preso perché lo abbiamo trovato prima degli altri e abbiamo costruito subito un legame forte con la sua famiglia".

Sul rinnovo di Camarda: “Come sempre accade con tutti i nostri clienti, dovremo sederci e valutare attentamente quale sia la strada migliore da intraprendere per Camarda”.

Riso: "Stati Uniti mercato emergente" — Sull'evoluzione dell'agenzia: "Abbiamo un'idea di scalabilità, ma vogliamo farlo mantenendo il concetto di "boutique", ovvero personalizzare il percorso di ogni giocatore fin dalla tenera età e in base alle sue esigenze specifiche, che variano a seconda di fattori come l'accademia in cui si è sviluppato, il loro contesto familiare e il luogo in cui sono cresciuti".

Sui mercati emergenti: "Gli Stati Uniti sono ora un mercato per giovani giocatori promettenti, non più una destinazione finale per i giocatori più anziani. È un mercato in via di sviluppo. Oggi ci stiamo muovendo verso la globalizzazione assoluta. L'Europa rimane il focus, ma i mercati emergenti come gli Stati Uniti e il Medio Oriente hanno alzato il livello della competitività. Tra cinque anni, le prossime generazioni di giocatori saranno fortemente influenzate dal modo in cui questi mercati si evolvono".

