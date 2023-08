L’agente di Koopmeiners: “Teun non è in vendita quest’estate”

L’ATALANTA HA DECISO DI TENERLO? – «Stanno costruendo una squadra attorno a Teun e lui è il loro giocatore chiave. Quindi resterà all’Atalanta anche in questa stagione».

C’ERA UNA BOZZA DI ACCORDO CON I PARTENOPEI? – «No, è stata una cosa tra i due club. E il messaggio dell’Atalanta è stato molto chiaro. Teun non è in vendita quest’estate. Quindi non c’è stato bisogno di negoziare un contratto tra noi e il Napoli». LEGGI ANCHE: Milan, crampi e 'sacrificio'. Segnali da Leao