Ag. Cutrone: “Coronavirus: Patrick e la fidanzata stanno molto meglio”

NEWS FIORENTINA – Giovanni Branchini, ospite del sito FirenzeViola.it, ha parlato del suo assistito Patrick Cutrone e delle sue condizioni di salute dopo la positività al Coronavirus.

Ecco le parole di Branchini: “Patrick sta meglio, è a casa tranquillo e farà passare i giorni necessari a scacciare il virus in estrema serenità. Grazie a Dio sia lui che la fidanzata stanno molto meglio. Non sono mai stati veramente male ma hanno avuto febbre e adesso stanno migliorando. Quindi si va verso una felice soluzione del tutto”. In bocca al lupo a Cutrone per una pronta guarigione al 100%.

Nel frattempo il CIES ha pubblicato la classifica dei club calcistici che hanno più valore al mondo. A comandare in testa c’è il Liverpool, mentre il Milan è abbastanza indietro. Continua a leggere se vuoi conoscere la posizione dei rossoneri in questa speciale classifica >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android