Milan lontano anni luce dai top club europei: ecco il valore della società

NEWS MILAN – Secondo uno studio effettuato dal CIES (Centre International d’Etude du Sport), il Milan è molto distante dai top club del mondo per valore dell’intera società, compresa ovviamente la rosa dei giocatori. La classifica pubblicata quest’oggi vede in testa il Liverpool, seguito dal Manchester City e dal Barcellona. Fra le italiane comanda la Juventus che si trova al decimo posto nella classifica generale. Di seguito riportiamo la graduatoria mettendo in risalto le posizioni dei club italiani:

1) Liverpool – 1,405 miliardi di euro

2) Manchester City – 1,361 miliardi di euro

3) Barcellona – 1,170 miliardi di euro

4) Real Madrid – 1,100 miliardi di euro

5) Chelsea – 1,008 miliardi di euro

6) Manchester United – 1,007 miliardi di euro

7) Paris Saint Germain – 979 milioni di euro

8) Atletico Madrid – 836 milioni di euro

9) Tottenham – 787 milioni di euro

10) Juventus – 783 milioni di euro

11) Inter – 773 milioni di euro

12) Borussia Dortmund – 756 milioni di euro

13) Bayern Monaco – 716 milioni di euro

14) Lipsia – 626 milioni di euro

15) Arsenal – 624 milioni di euro

16) Leicester – 618 milioni di euro

17) Napoli – 617 milioni di euro

18) Everton – 585 milioni di euro

19) Roma – 540 milioni di euro

20) Lione – 532 milioni di euro

23) Milan – 461 milioni di euro

31) Lazio – 350 milioni di euro

32) Fiorentina – 343 milioni di euro

35) Atalanta – 329 milioni di euro

Dunque, il lavoro del Fondo Elliott e di Ivan Gazidis verso un ritorno ai vertici del calcio è veramente lungo e faticoso. Colmare il gap in tempi relativamente brevi per il Milan non sarà affatto facile. La crisi di risultati degli ultimi anni si legge benissimo attraverso questi dati, perché i numeri non mentono mai.

