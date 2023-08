Vinicius Prattes, agente di Rogerio , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'calciomercato.com' confermando come ci siano stati dei contatti con il Milan prima di scegliere il Wolfsburg . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole dell'agente di Rogerio

Come è nata la scelta di accettare l’offerta del Wolfsburg e quanto tempo ci è voluto per chiudere l'affare? Rogério è soddisfatto o preferiva rimanere in Serie A? "Rogerio è molto contento, La Bundesliga è un nuovo palcoscenico, uno dei campionati più forti al mondo che gli darà la possibilità di migliorare il suo gioco e di realizzare il suo sogno di giocare con la Nazionale brasiliana".