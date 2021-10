Ag.Pioli: “Rinnovo con il Milan? C’è un confronto quotidiano”

L'agente Gabriele Giuffrida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del futuro di Stefano Pioli, tecnico del Milan

L'agente Gabriele Giuffrida ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Giuffrida ha parlato anche del futuro di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Ricordiamo che l'allenatore è in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno prossimo. Pioli sta facendo benissimo, trovando la sua dimensione, e dunque non dovrebbero esserci problemi per la firma, così come ha spiegato il suo agente: "Il rinnovo? C'è un confronto quotidiano…Il gruppo di lavoro al Milan è fantastico, hanno costruito insieme questo Milan sostenendosi. Mi auguro continueranno insieme, è quasi un percorso naturale".