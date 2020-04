Ag. Mastour: “E’ tornato a sentirsi un calciatore, la Reggina è contenta di lui”

ULTIME NEWS – Fabio Ferrari, agente di Hachim Mastour, ha rilasciato un’intervista i microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. Ecco cosa ha detto sull’ex Milan:

Su come si trova alla Reggina: “Bene. Aveva voglia di tornare a sentirsi un giocatore di calcio e per farlo aveva accettato di rimanere in Italia. A Reggio Calabria ha trovato un ambiente positivo, uno staff e un gruppo belli e importanti. Calcisticamente parlando all’inizio ha faticato un po’ a causa della mancata preparazione fatta e l’inserimento in una squadra che funziona non è chiaramente dei più semplici, ma sia la società che la squadra è molto felice di lui. Siamo tutti convinti che questa stagione gli servirà come il pane per il futuro, visto anche il contratto triennale siglato. A dispetto di quello che di dice di lui, Hachim è un ragazzo molto serio, umile. Spesso è stato dipinto in una maniera molto diversa dalla realtà”.

Sulla serietà di Mastour: “Posso assicurare che da quando lo abbiamo conosciuto e abbiamo iniziato il nostro rapporto lo scorso anno abbiamo scoperto un ragazzo di una serietà spaventosa, con una dedizione incredibile al lavoro. La riprova di questo ci è arrivata dalle parole del ds della Reggina Taibi che ci ha fatto i complimento per quanto sta facendo. Si allena come un matto e anche da questi dettagli si vede che ha fatto parte di un settore giovanile importante come quello del Milan“.

Sui rimpianti per il passato: “Da quando collaboriamo abbiamo deciso di pensare al presente e puntare al futuro, non preoccupandoci troppo del passato, ma Hachim ha sempre mostrato soddisfazione per quello che ha fatto perché è consapevole che il percorso di un giovane nel mondo del calcio può essere fatto di alti e bassi. Personalmente poi sono convinto che quanto ha vissuto gli servirà quotidianamente. E’ di una maturità sorprendente”.

Sulla promozione in Serie B: “Il primo pensiero è alla salute di tutti e non potrebbe essere altrimenti. Sul piano calcistico, però, è chiaro che la Serie B sia un traguardo che vuole raggiungere così come tutta la Reggina. Il campionato cadetto potrebbe essere, inoltre, un palcoscenico ancor più adatto alle qualità tecniche di Hachim”.

Sul taglio degli stipendi: “Ancora non abbiamo parlato con la società, ma i rapporti sono ottimi. Non ci saranno problemi. Il feeling è massimo. Aspettiamo solo una loro convocazione”.

Intanto Alex Meret potrebbe essere il sostituto di Donnarumma: conosciamolo meglio in questo approfondimento >>>