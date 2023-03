Adani: “Contro il Tottenham un Milan feroce. Do un dato clamoroso”

"Il Milan ha fatto una grande partita: attento, bravo a ripartire, meritava di far gol. Portiamo un'italiana ai quarti tanto per cominciare. Pioli ha detto che non avevano la testa al Tottenham nel match di Firenze, dicendo 'vedrete che sarà una partita con un altro approccio'; era ottimista: sotto il profilo dell'atteggiamento il Milan non ha tradito nemmeno un centimetro. Il Milan ha mantenuto lo stesso aspetto: il 3-4-2-1 e ha trovato di nuovo le sue sicurezze, nei duelli individuali a tutto campo. Il Tottenham doveva fare il Milan e invece il Milan è stato feroce, a tutto campo. Ti do un dato clamoroso: il Milan ha tirato 14 volte verso porta a White Hart Lane".