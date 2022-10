Adani: “Lo strapotere fisico e tecnico di Leao condiziona gli avversari”

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato di Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me in questo momento è il calciatore più forte della Serie A. L'anno scorso dissi che se avesse iniziato a mettere continuità e qualità, dico che è inarrestabile. In certi momenti decide di farlo quello che vuole quando vuole e come vuole. Leao è un prodotto di questo Milan. E' cresciuto il Milan con Leao e Leao è cresciuto dentro il Milan. Mi fa piacere quando certe cose che non vengono viste tu speri che vengano rilevate. Molte volte le qualità rimangono incompiute. Adesso Leao è talmente top che se il Milan gioca in un certo modo in armonia, Leao aggiunge. Se il Milan fatica, Leao aggiunge. Lui fa la giocata migliore indipendentemente dallo stato della sua squadra".