Adani sulla semifinale tra Inter e Milan nel 2003: “Fu dura da digerire”

Intervenuto nel podcast BSMT, Daniele Adani ha parlato della semifinale di Champions League tra Inter e Milan del 2003. Allora furono i rossoneri ad ottenere il pass per la finale di Manchester, con la squadra allenata da Ancelotti che poi trionfò in finale contro la Juventus. L'ex difensore, oggi nota voce di 'Rai Sport', ha ricordato quella gara che terminò in parità ma favorì il Milan per la regola dei gol fuori casa. Queste le sue dichiarazioni: "Non ho pianto, ma è stata dura digerire l'eliminazione. Con le regole attuali del gol in trasferta la partita non sarebbe terminata così, ci sarebbero stati i rigori. Invece con le regole di allora, il Milan passò il turno, andò in finale e poi sconfisse la Juventus".