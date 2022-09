Adani: “Contro il Salisburgo non il Milan che tutti ormai conoscono” | News

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato della partita del Milan contro il Salisburgo. Queste le sue dichiarazioni: "De Ketelaere è un gran calciatore, ha un calcio più elevato della media, è un 'crack'. Anche in una partita che ha fatto male, ci sono due-tre controlli da 'crack', tecnicamente e di concetto sono magiche. E' un giocatore vero, bastano 2-3 partite e si dice 'però, manca, non è buono...'. Il Milan contro il Salisburgo era molto lungo e largo, non era così ordinato e attento quando doveva difendere".

"Il gol subito è significativo: rimangono un po' seduti, Kalulu cade, Maignan è messo male. In fase di possesso invece un'imprecisione di troppo, portava una scelta forzata. Non ha creato e qualcosa ha subito, poi il palo l'ha preso al 94esimo. Quando c'è onestà nell'analisi, Pioli ha detto che il Milan non ha fatto bene. Il Milan non ha fatto una buona partita, non l'ha persa ma non è stato quel Milan che tutti conoscono ormai", ha concluso Adani. Milan, le top news di oggi: Tonali ha rinnovato, Pioli in conferenza.