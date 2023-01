Adani: “Sono schifato dal momento del calcio italiano, siamo alla deriva”

L'ex calciatore ed ora opinionista sportivo Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in merito alla situazione del calcio italiano, in seguito al caso che ha visto coinvolta la Juventus . Utilizza parole forti, sostenendo anche che ci si trova alla deriva. Di seguito le sue parole.

"Non essendo più al livello del calcio inglese e dei campionati più ricchi, il calcio italiano non riesce ad accettare il fatto che si può fare calcio anche in maniera ridimensionata. Oltre alla Juve vedo la faccenda dell'Inter, che cerca di proporre un grande ingaggio a Skriniar. Poi però vedo anche il Milan che lascia andare Donnarumma senza accettare certe condizioni. Le cose si fanno coi conti in regola, coi bilanci sani. Devo fidarmi di chi indaga e cerca di mettere le cose a posto, di chi prenderà provvedimenti. Chiaramente, come tutti gli italiani, sono schifato dal momento del calcio italiano. Siamo alla deriva". Milan, nessun rilancio per Zaniolo alle condizioni attuali >>>