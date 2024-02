Adani: “Per Pioli non c’è futuro al Milan. Non ha fatto bene, ma …”

Lele Adani , ex calciatore ed oggi opinionista televisivo, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione 'La Domenica Sportiva', in onda sui canali 'Rai', ed ha parlato del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan , anche e soprattutto in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in merito alla questione.

Adani: "Il ciclo di Pioli al Milan è esaurito: questa è la verità"

"Il destino di Pioli, dal mio punto di vista, viene totalmente riconfermato con questo risultato negativo: per me non sarà sulla panchina del Milan l’anno prossimo. Dal mio punto di vista non c’è futuro, la verità è questa: il ciclo si è esaurito. Pioli è un allenatore che non ha fatto bene, ma benissimo. Per me non è né un equilibratore né un gestore, ma un grande allenatore da campo. Ha fatto molto di più di quello che secondo me doveva fare il Milan, ottenendo risultati sportivi e valorizzando il capitale, il massimo che poteva fare il quinquennio. Ma se è finito il ciclo, va ammesso".