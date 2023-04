Adani: “Il Milan ha evidenziato i problemi del Napoli”

Intervenuto ai microfoni della BoboTv, su Twitch, Daniele Adani ha parlato del match tra Napoli e Milan, terminato sul risultato di 0-4 a favore dei rossoneri. L'ex giocatore ha voluto rispondere alle parole di Cassano, secondo il quale la sfida tra gli azzurri e i rossoneri non può essere presa per veritiera: "Non è come dici tu che il Milan non ha battuto un Napoli non al 100%, non c’è dubbio che è stata veritiera. Dov’è che non è vera ieri? Prova straordinaria del Milan che porta il Napoli a giocare così. Il Milan gli ha fatto evidenziare i problemi che dici".