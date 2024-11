Adani duro: “Il Milan non ha identità. Con il Napoli potevano stare 3 giorni”

Milan-Napoli, Adani striglia Fonseca: "Squadra senza identità". Poi una frase che fa discutere

"Fonseca fa calcio tenendo palla, non si sente a suo agio a contrapporsi agli avversari, questo storicamente. E' la sua idea, ma non ha trovato l'identità e c'è instabilità. La differenza tra le due squadre s'è vista nettamente. Una squadra ha stima ed autostima, l'altra non ha autostima e non ha la stima dell'ambiente. Il gruppo del Napoli ha un'autostima nettamente superiore, ha stabilità, fiducia, il Milan il contrario. Il Napoli ha tutti i giocatori focalizzati e centrati in quello che devono fare mentre nel Milan non è lo stesso. Nella Juve si può dire cosa non funziona, ma sono tutti centrali e focalizzati, come nell'Inter, nel Milan no, nella Roma no".