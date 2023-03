Adani: “Il Milan è la storia della Champions, ma il Napoli è più moderno”

Lo stesso Adani, poco tempo fa, commentò i vari risultati altalenanti della squadra allenata da Stefano Pioli: "Io penso che il problema del Milan sia grave, perché il Milan è una squadra involuta. La difesa a 3 non è il problema; da quando ha fatto la difesa a 3 ha preso meno gol, riducendo il numero di gol subiti, ma i rossonero ne avevano presi 12 in 3 partite contro Inter, Lazio e Sassuolo. La difesa a 3 è una cosa migliore perché il Milan ha preso un gol in due partite? No, non c’è proprio niente da dire. Il Milan è una squadra involuta, è una squadra che ha crisi dappertutto. Questa è la realtà". Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero