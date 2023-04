Adani: “Leao quando parte non lo prendi, Maignan strepitoso”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato del match di Champions League tra Napoli e Milan . L'ex difensore si è soffermato maggiormente sulla prestazione di Rafael Leao , elogiando le qualità dell'attaccante portoghese: "Si è anche sacrificato ogni tanto. Ma quando dico che i rossoneri sanno di poterti far male anche quando non hanno la palla è proprio perché hanno un calciatore eccezionale a campo aperto. E possono permettersi di isolarlo, tanto lui parte così, a cento all’ora e non lo prendi".

Adani ha poi concluso con un pensiero su Mike Maignan: "Io sono convinto che il portiere francese, Tonali e Leao siano stati gli uomini dello scudetto lo scorso anno. Maignan è strepitoso, uno dei tre migliori in Europa nel ruolo per completezza, mentalità e modernità. È mancato per cinque mesi e si è visto quanto conti per il Milan".