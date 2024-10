Milan, Adani difende Fonseca a spada tratta: e ricorda quanto accaduto dopo il derby ...

"Per me il Milan di Fonseca è una squadra identitaria. E io non ci sto per nulla a questo giochino di distruggere tutto dopo che c'è stata la fila a bussare alla porta e dirgli bravo. Io non lo faccio, non lo farò mai e vi prego di torturarmi se un giorno farò questi giochini sporchi che mi fanno schifo. Il Milan l'abbiamo celebrato per la sua nuova identità. Ma l'abbiamo fatto qui noi. Abbiamo detto che il nuovo assetto del Milan nel momento più difficile ha invertito la tendenza. Questo cosa vuol dire, che il Milan è perfetto? No. Che non subirà imbarcate? Assolutamente, perché le ha subite a Leverkusen per 60′, che è un campo ancora più difficile. Ma un assetto e una scelta ti mettono in condizione, soprattutto quando il cambiamento ha pagato, di insistere per cercare di perfezionarla. Questo è il mio parere. C'è un discorso extra-calcistico che voglio affrontare: non faccio passare per sbagliato quel che una settimana fa abbiamo detto che era buono".