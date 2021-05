Adani: “Maldini non aveva difetti. E che difesa aveva il Milan di Sacchi”

Daniele Adani, alla 'BoboTV', ha parlato dei tempi in cui giocava Paolo Maldini e, più in generale, del Milan di Arrigo Sacchi

Daniele Adani, ex calciatore in Serie A ed oggi commentatore per 'Sky Sport', è intervenuto alla 'BoboTV', su 'Twitch', parlando di Paolo Maldini. Non del Maldini dirigente, incarico che ricopre ora nel Milan, bensì del Maldini giocatore, di quello che ha incantato, in campo, con la maglia rossonera dal 1985 al 2009.