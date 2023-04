Adani: “Il Milan ha fatto un’impresa eliminando il Napoli dalla Champions”

Intervistato dai microfoni della Rai, durante 90° minuto, Daniele Adani è tornato a parlare del match di Champions League tra Milan e Napoli

Intervenuto ai microfoni della Rai, durante 90° minuto, Daniele Adani ha parlato in vista del derby europeo in Champions League tra Milan e Inter: "Credo che gli ultimi quattro giorni per l’Inter abbiano segnato una svolta, prima la vittoria contro la Juventus e poi il riscatto nel secondo tempo contro la Lazio. Ha battuto i biancocelesti in un tempo, il secondo. La semifinale di Champions contro il Milan? I rossoneri secondo me hanno fatto un’impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri".

L'opinionista ha poi continuato con un pensiero sulla Juventus: "Alla Juventus non ci sono giocatori felici. Sembra che sia difficile dirlo, ma invece lo sanno tutti. Ho sentito dire che Chiesa non è mai tornato... È spaesato in campo, ma non ha di colpo disimparato a giocare. Non andavano bene Morata, Bentancur, Kulusevski, di colpo non va più bene Vlahovic. Tutti grandissimi giocatori. Non andava bene Rabiot, poi lui ha dimostrato e sta dimostrando il giocatore che è, ma dopo la Lazio ha detto: 'Abbiamo fatto un primo tempo da vergogna'".

Infine, Adani ha concluso: "Penso che la Juventus non possa essere gestita totalmente da Allegri. La Juventus non ha una direzione tecnica adeguata, una comunicazione giusta, non ha dei comportamenti corretti rispetto alla sua storia e al suo stile... Non c'è niente della Juventus che conosciamo tutti. Lo vediamo in campo e fuori dal campo, ed è un peccato perché abbiamo 25 milioni di tifosi".