Adani e il retroscena su De Zerbi: “Arteta lo ha chiamato per imparare”

Le parole di Daniele Adani sul retroscena riguardante Roberto De Zerbi

"Ora vi faccio una confidenza, tanto a Roberto farà piacere. Di lui parlano in tutto il mondo. Sapete dopo la sua esperienza in Ucraina chi ha telefonato a Roberto De Zerbi? L'allenatore che sta guidando la Premier League, Arteta. Sapete per dirgli cosa? Non lo conosceva, lo ha chiamato. Gli ha detto: 'Ti ho visto giocare in Champions League, in questa partita e in quell'altra, e mi dovresti spiegare una cosa. Mi interessa come si smarcano i tuoi terzini esterni bassi in mezzo al campo, come riesci a fare quel palleggio coi terzini che vengono dentro il campo'. Arteta ha lavorato con Guardiola, secondo voi ha bisogno di chiamare De Zerbi se non è umile e non gli interessa? Questo è accaduto, capito? Cioè, De Zerbi deve andare in Ucraina e poi lo prende il Brighton. Perché sapete cosa dicono gli inglesi? Noi, se uno è fresco nelle idee, lo vogliamo: vieni a migliorare il campionato".