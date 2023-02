Adani sulla Champions: “Milan e Inter ancora in bilico”

Il noto opinionista Lele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al passaggio di turno di Milan e Inter in Champions

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista e telecronista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle squadre italiane, compreso il Milan, impegnate in Champions League. Tra le tematiche toccate anche quella relativa al fatto che tutte e tre le squadre del Bel Paese hanno conquistato il successo nei rispettivi impegni. Adani ha sostenuto come vadano fatti però dei distinguo, dal momento in cui per Milan e Inter la qualificazione ancora non è certa. Di seguito le sue parole a riguardo.