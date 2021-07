Acquafresca: “Poche operazioni. Solo Milan e Psg hanno fatto mercato”

L'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato delle operazioni di calciomercato effettuate sino ad ora, tirando in ballo anche il Milan

L'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato delle operazioni di calciomercato effettuate in giro per l'Europa sino ad ora, tirando in ballo anche il Milan. I rossoneri, infatti, si sono distinti come una delle squadre che si sta muovendo di più. Queste le parole dell'ex centravanti di Cagliari e Treviso, tra le altre, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Vedo tanta calma sul mercato. Si parla, ma di operazioni ce ne sono poche. Hanno fatto qualcosa soltanto Milan e PSG". Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan