Acerbi: “Robinho il giocatore più tecnico con cui ho giocato”

ULTIME NEWS – Francesco Acerbi, ex difensore centrale del Milan, si diverte ad interagire con i suoi followers sui social. Ecco l’elogio al suo ex compagno Robinho: “Il calciatore più tecnico con cui io abbia mai giocato è Robinho, poi c’è Luis Alberto, uno con il suo tocco non esiste in Serie A. Quest’anno si è reso conto delle sue qualità. Fra gli avversari, Boga sinceramente mi ha stupito: è veramente forte. Dzeko e Higuain sono i più difficili da marcare. Hanno tecnica, velocità, giocano con entrambi i piedi e vanno incontro alla palla. Hanno qualità uniche”. Intanto rimane in bilico il futuro di Gianluigi Donnarumma, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android