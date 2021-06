Accardi sullo scudetto: “Juve o Inter. Con Ibra al top c’è anche il Milan”

Il procuratore Giuseppe Accardi ha parlato della corsa scudetto in vista della prossima Serie A. Milan tra le pretendenti se...

Il procuratore Giuseppe Accardi ha parlato della corsa scudetto in vista della prossima Serie A. Milan tra le pretendenti? Solo ad una condizione. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Parto dal presupposto che chi parte per la vittoria del campionato sono sempre le stesse, Juventus e Inter. Vi dico che se fa bene Ibrahimovic io ci metto pure il Milan. Non avesse avuto problemi fisici nella scorsa stagione forse alla fine avremmo raccontato un'altra storia. C'è l'ipotesi Roma ma tutta da vedere. Dipende da che mercato faranno, se costruiranno una squadra a misura di Mourinho. A un allenatore come lui devi dare armi per giocarsi la vittoria del campionato".