Accardi su Bennacer: “Nessun dubbio sulle sue qualità” | News

Le ultime notizie sul Milan. Pietro Accardi, ds dell'Empoli, ha parlato del centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato di Ismael Bennacer durante la trasmissione 'Stadio Aperto' di 'TMW Radio'. Queste le sue parole sul centrocampista algerino. "Ha fatto un salto importante, non avevo nessun dubbio sulle sue qualità. Sapevamo che potesse imporsi anche in una realtà importante come quella del Milan". Proprio dall'Empoli, Maldini e Massara hanno acquistato il campione africano due estati fa. Intanto il Milan pensa a un centrocampista: è sfida a Lazio e Roma.