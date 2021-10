Accardi: “Il calcio del Milan è bello e propositivo, ma la Juve non mollerà”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato della lotta scudetto di questa Serie A. L'opinione sul Milan e non solo

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato della lotta scudetto di questa Serie A. L'opinione sul Milan e non solo ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "La Juve storicamente non ha mai mollato, alla fine ha dimostrato di non morire mai. Fino all’ultimo ci sarà. Vedo bene anche il Napoli, ha una squadra molto forte e una società brava a costruire oltreché un grande allenatore. Anche il Milan sta facendo un calcio bello e propositivo. E chiaramente c’è l’Inter. Sarà battaglia fino alla fine". Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.