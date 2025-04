Abodi: “Nuovo San Siro? Sembra certo che si farà. Vi spiego come”

Abodi: "Il nuovo San Siro? Inter e Milan hanno formalizzato e ora..."

Infine, Abodi ha concluso: "Ci saranno passi formali per la privatizzazione di San Siro e poi si procederà alla costruzione di un nuovo stadio sempre in quell'area. I mieri rapporti col sindaco Sala? Ci sentiamo con una certa regolarità, per le Olimpiadi e non solo. Come è noto, la cerimonia di apertura sarà organizzata a San Siro".