Abodi: “Mancini? Le scelte vanno rispettate ma anche contestualizzate”

Infine, Abodi ha concluso: "Non solo per la Nazionale, ma per tutto il movimento è importante qualificarsi ai prossimi Europei. Il mio rapporto con Mancini è ottimo e da lunga data, anche per questo mi dispiace il suo abbandono. Ma ripeto, le scelte delicate come queste si rispettano e non si discutono".