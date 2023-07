Abodi: “Dirò a Jankto che sono contento che abbia fatto coming out”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al coming out fatto da Jakub Jankto

Le parole di Andrea Abodi su Jakub Jankto

"Gli dirò che sono felice di quello che ha detto. Se arrivano cento coming out sarà solo positivo, vorrà dire che siamo più civili e aperti. Farò tutto quello che può servire per chiarire la mia posizione su questo argomento perché, in questi casi, le affermazioni mal interpretate in maniera estrema, e a volte forzata, non permettono di considerare normali delle scelte che invece lo sono". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Danjuma è un'idea. I numeri dell'attaccante